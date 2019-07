Solano López, su primer dibujante –y gran amigo– se preocupa. Sobre todo después de El Eternauta II, cuyo guión, de HGO, no disimulaba: exaltaba su compromiso político. Y recuerda: "Todo el trabajo de la segunda parte lo hizo en forma clandestina. Y protesté, porque él se excedía en el contenido militante y subversivo. Yo no les tenía simpatía a los militares ni a su sistema, pero el mensaje de Montoneros tampoco era de mi agrado. Y el personaje se desvirtuó. Yo no lo sentía. Me molestaba hacerlo, porque el personaje, según el guión, se movía, hacía y decía cosas que no encajaban".