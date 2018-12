El libro de Peker ha sido la sorpresa del año. Se mantuvo, robusto, en la lista de más vendidos de no ficción durante meses contra todos los pronósticos. Su escritura no es sencilla pero sí contundente. Si el feminismo, sus luchas, sus razones y sus temas ha sido el protagonista del año, los escritos de Peker han sido su voz más sensata, razonada pero sin ceder nada de su fuerza. Habla de deseo, de goce, de placer. Este mes, ya finalizando, apareció otro gran título que se refiere a los mismos temas. María Moreno en Panfleto reúne artículos, crónicas y ensayos escritos en los últimos cuarenta años. Con su estilo único, haciendo literatura en cada párrafo, habla también de erotismo, de placeres, de desafíos. Una pionera que siempre vio más allá y lo contó como nadie más pudo hacerlo. Esas cuatro décadas de coherencia y consistencia demuestran que no es un tema nuevo, y que María Moreno vio, siempre, un poco más allá.