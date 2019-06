– Esa búsqueda un poco obstinada de encontrar la propia mirada acerca del mundo y poder mirar la misma situación desde diferentes perspectivas. Son cosas que me sirven como persona entonces por eso quizás me inspiran. También se puede ver cómo la estética ha ido cambiando desde una línea mucho más abigarrada y densa hasta cosas cada vez más sintéticas que también tienen que ver con cierta seguridad o cierta dirección un poco más impune. Siempre está esa línea que es la que eleva la expresión de mi trabajo y el coloreado que se mueve detrás de las líneas, algo que a los chicos los conmueve porque no dibujo como a ellos les dicen que hay que hacerlo que es coloreando hasta el borde de la línea.