Sin llegar a ser críptica, la prosa de Rimsky coquetea con lo enigmático. Es notoria su predilección por esas frases donde el adverbio "no" viene a interrumpir el fraseo, o a complicarlo. Pero el lector agradece toparse con este español enrarecido, por momentos muy parco, casi siempre elusivo. "Me aboco al penoso trabajo de llamar la atención sobre una palabra cuando en realidad hablo de otra, construyo las más rebuscadas explicaciones, me expreso de manera elíptica, confundo versículos, varío la ortografía, procuro que mis frases sean oscuras, cometo errores que podrían atribuirse al copista, juego con el doble sentido": aunque es Maimónides quien habla, su declaración también expresa la singular poética de la autora.