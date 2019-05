La repetición de breves motivos y células rítmicas y melódicas es otra contraseña del estilo del compositor checo: "No se trata de un criterio estrictamente minimalista", aclara el director, "pero Janáček usa los motivos de manera insistente, los repite una y otra vez, los exprime, en ocasiones los varía… Son como células, sin duda podemos llamarlos así. Y, por otra parte, todo el tiempo hay polirritmia (N. del R.: la "polirritmia" es una suerte de "contrapunto rítmico", que se produce por la superposición de dos o más ritmos diferentes ejecutados simultáneamente). ¡Hay de todo! Es una obra de una gran complejidad desde lo armónico, lo contrapuntístico, lo rítmico, lo orquestal, desde el balance, también desde el idioma… Y, aunque dure poco, no por eso contiene menos información que la Missa solemnis de Beethoven. Es decir que estamos ante una gran obra, pero condensada en aproximadamente 45 minutos. ¡Te deja exprimido! (Risas.) Sin embargo, tiene una gran ventaja: produce un enorme impacto en cuanto a los climas que genera. Y a pesar de que tiene momentos muy disonantes, no es nada árida de oír".