"Soy básicamente una persona rara". Su nombre artístico, sus dibujos y su look refuerzan su propia descripción: su estilo proyecta de forma inmediata la imagen del joven manos de tijera, aquel personaje oscuro que contrasta con la palidez de su piel, distinguido por un particular peinado que interpretó Johnny Depp en los ´90. Vestido en su totalidad de negro, con una cruz plateada que cuelga en su cuello, Daron no tiene tijeras en sus manos pero si una birome con la que traza ese registro casi fotográfico al que se conoce como hiperrealismo.