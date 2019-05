Algunos de los discos más emblemáticos de Reynols son 10.000 Chickens Symphony, grabado en un criadero de pollos, y Blank Tapes, que reproduce, superpone, corta y pega el ruido blanco de casetes vírgenes fabricados entre 1978 y 1999; un naufragio de cincuenta minutos divididos en seis partes por las sutiles oscilaciones de un sonido que no es del todo sonido: o sí, porque en verdad, ¿quién tiene la autoridad para establecer qué es y qué no es, algo, cualquier cosa que exista e incluso que no exista.