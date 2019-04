Pensaba en el cuento que tanto adoré de niña: La vendedora de cerillas, palabra que me encantaba y sólo usé, en vez de fósforos, para leer su título. La pequeña que se gastó los fósforos de uno en uno porque no los ha vendido y el calor de esas llamitas le servía para imaginar lugares hermosos, fiestas y comidas. Era Nochebuena en, supongo, Dinamarca, ya que su autor Hans Christian Andersen era danés. Cuando prendió el último, vio caer una estrella y sabía por su abuela fallecida, que era un signo de que alguien había muerto. Entonces, la niña la vio llegar desde el cielo y juntas se fueron donde no hay hambre ni frío. A la mañana siguiente la encontraron, aquellos que pasaron sin mirarla, a la chiquita muerta en la calle. No me olvido jamás de la tristeza al leerlo. Es probable que haya llorado. Sin embargo, recuerdo la moraleja: una lección acerca de la compasión.

Además de la cita a su propia obra Navidad en San Francisco Solano de 1991, por el contrario, la nieve de Pombo es un espectáculo. No es para nada una advertencia como en el cuento a las clases sociales sumidas en la miseria, hambre y dolor, sufriendo los embates de la naturaleza sin que nadie los auxilie. La fantasía de la nieve en las barriadas. Lo que embellece y alegra. Aquello que ocurre, que es de naturaleza (y de la Naturaleza) imposible y produce magia.