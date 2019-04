–This is Not Nothing (2018), de Boris Mitić, una colección impresionista de tomas documentales de la nada misma, de todo el mundo.

–Borrando la Frontera (Erasing the Border, 2011), de Ana Teresa Fernández, una documentación de su performance pintando los separadores de metal del muro fronterizo de México.

-El renombrado I Like America and America Likes Me (1974) de Joseph Beuys, una performance grabada en la que pasó varios días con un coyote en una galería de Nueva York. Descripto como un "diálogo" con el animal, Beuys se presenta como un chamán, un líder espiritual y curandero que tiene una afinidad especial con los animales, que viajó a los Estados Unidos para promulgar una reconciliación simbólica entre la sociedad estadounidense moderna, el mundo natural y la cultura nativa americana.

–Above and Below (2016), de Clara Cullen, un día de rodaje con la compañia de danza acuática Aqualillies se transforma en un llamativo e inquietante cortometraje que recuerda la época dorada de la actriz de Hollywood y campeona de natación Esther Williams.

–Se Da Da (2017), de Martín Legón, que condensa su atención en la narración contemporánea y consolida la búsqueda y manipulación del material de archivo en la web como una disciplina cercana al collage Dadá.

–The future ahead – Improvements for the Further Masculinization of Prepubescent Boys (2016), de Amalia Ulman, es simultáneamente video-ensayo y conferencia en vivo con powerpoint en la que se mezclan lenguajes semi-científicos con una jerga médica y anécdotas absurdas para contar la historia de un nuevo tipo de cirugía plástica por la que Justin Bieber supuestamente pasó para parecer más adulto, con el objetivo de parecer más respetable.