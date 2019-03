"¿Sabés por qué el cosplay es el nivel de inmersión más cercano a todo eso que amamos? Te explico. Tenés el libro: OK, relinda la historia, me cautiva. Después la película: todo bien, buenísimo que alguien haya invertido tiempo y millones de dólares para llevarla a la pantalla grande. Al poco tiempo aparece el videojuego: claro, virtualmente vos sos ese personaje y hay aventura y parecés sentirte más cerca. Pero, ¿y si nada de eso resulta suficiente? Entonces descubrís que el cosplay es el nivel de inmersión más intenso porque, más allá de las representaciones mentales, en definitiva tu cuerpo es el que está ahí, presente en la experiencia, ese envase que habitás y verdaderamente encarna la proyección de tus deseos. Vos me ves así y por ahí pensás que estoy disfrazado de Harry Potter. Y no. O tal vez sí, aunque nada de eso importa. Lo importante es producir magia con el cuerpo para contar una historia".