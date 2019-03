Reconocidos por sus impactantes obras que crean con materiales no convencionales, los artistas de Mondongo han popularizado el retrato de Coca Sarli con galletitas dulces o el de Evita con diferentes tipos de pan, entre otros. Juliana Laffitte y Manuel Mendanha exhibirán una de sus más desmesuradas creaciones, el retablo Políptico de Buenos Aires, que abierto mide más de cuatro metros por tres, del 16 de marzo al 8 de septiembre en el Museo de Bellas Artes de Houston. Será en el marco de la exposición colectiva Between Play and Grief: Selections from the Latino-American Collection, que reúne obras del patrimonio de arte latinoamericano de la institución, sector curado por Mari Carmen Ramírez.