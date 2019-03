Desde que fundó un Jardín de Infantes musical en Berlín en 2005, Barenboim refrendó su compromiso con la educación musical: "La música perdió un poco de su sentido en la percepción de la gente porque no hay educación musical. Se aprende la literatura, se aprende a leer y a escribir, y a leer libros. Se aprende la geografía, la biología, la matemática y todo eso… Pero no se aprende la música, no hay educación musical. Y eso es un gran drama. La música para mí es esencial. No porque tenga o no tenga talento, que sea yo un principiante o un genio: eso no tiene ninguna importancia: la música para mí da un sentido a la vida, porque la música es lo único que yo conozco que te permite vivir elementos opuestos simultáneamente. La música nunca ríe y la música nunca llora: siempre ríe y llora simultáneamente, sufre y goza al mismo tiempo, está alegre y triste al mismo tiempo. La música que pretende ser sólo triste es aburrida. La música alegre, igual". El maestro también recordó su emocionante experiencia al dirigir en Ghana la Novena Sinfonía de Beethoven y al interpretar El clave bien temperado de Bach en Ramallah: "Se puede sentir el mensaje de la música sin saber el porqué".