"Son varios poemas que tienen mucho que ver con mi mudanza a Berlín y el estar allá. Todo gira en torno a la distancia. Los poemas están en español e inglés porque me di cuenta de que no se trata de elegir uno de los dos idiomas, cada uno muestra una parte distinta de la misma idea. El fanzine empieza con la frase una amiga me dijo una vez que con cada idioma que hablamos tenemos una personalidad ligeramente distinta. Mi cerebro está dividido entre español, inglés y alemán, y cada idioma me presenta desafíos y recursos distintos de intercambio. El fanzine no recopila mensajes literales escritos en puertas de baños (eso queda para otra edición). Para mí la mística está en esa idea de los mensajes sin respuesta que uno manda todo el tiempo: cuando escribís y borrás en whatsapp, cuando anotás al margen de los cuadernos, cuando guardas archivos borradores en la compu, en notas del celular, en todos lados. En los baños públicos se ven bien literales, miles de graffittis ensimismados (los baños de Berlín no tienen un centímetro de puerta libre), pero lo que me gusta de esa idea es, sobre todo, la pregunta: ¿qué pasa con el mensaje cuando nadie lo lee? Y también, ¿qué hacemos con los mensajes que decidimos no mandar? ¿Habrá mensajes que tal vez nunca nos llegaron?", amplía la autora.