Narrada en primera persona, en un tono confesional, espiamos la vida de una voz sin nombre para quien las Islas siguen siendo una imagen de pura actualidad, una sombra terrible que no necesita invocar, porque sola va encontrando su propio espacio. En Malvinas hubo heroísmo, y en Malvinas llegó también la transformación: de muchacho enlistado por amor a otro recluta, a alta princess. Una lady, una woman. No es raro, entonces, que diga cosas como la peluca flameando me hizo acordar a la bandera inglesa en las Malvinas, o que los recuerdos no te dejan, se quedan ahí, manoseando tus pensamientos, te hunden y si no salís te vas para abajo como el Belgrano.