La película adopta algunos de los modos de representación tradicionales de un documental, como el testimonio a cámara, pero rápidamente los altera y los deforma. Todo está expuesto: las cámaras, las indicaciones, la traducción, el reemplazo de cada sobreviviente por un actor más joven. Hasta se registran conversaciones entre los dos grupos de sobrevivientes: los tres británicos hablando de los argentinos y viceversa. La escena no parece espontánea sino actuada. No por estar mal actuada sino porque la película hace un culto de exponer su artificio. Hay una fuerte voluntad de no engañar al espectador, que vea no solo el resultado de ese experimento sino todas las marcas de su realización.