—No creo que sean necesariamente "emergentes", ya tienen algunos años, pero te voy a mencionar algunas que me parecen interesantes y he trabajado con algunas de ellas. Una se llama Pellejos y otro es un artista que se llama Juan Manuel Torreblanca, su proyecto se llama Torreblanca. Tengo la impresión que no se escucha fuera de la Ciudad de México y me gusta mucho lo que hacen.