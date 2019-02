—Él tenía un trastorno de psicopatía. Hay un error que señala que todos, absolutamente todos los psicópatas son inteligentes. Esto no es así. Lo que sí tienen todos es una gran astucia, una gran audacia y una gran capacidad para el mal. Eso es indiscutible y es lo que los hace tan talentosos para hacer daño. La mayoría no está tras las rejas, por el contrario, los que están tras las rejas son sociópatas, que se comportan como psicópatas porque el contexto social los ha llevado a eso. Pero no porque sean psicópatas por una cuestión genética. De todas maneras, una persona puede nacer con una composición genética que lo predispone a la psicopatía y no la desarrolla, como el caso del neurocientífico James Fallon, quien tiene un cerebro, digamos, similar al de los criminales más crueles y que están diagnosticados como psicópatas, pero él nunca desarrolló esas conductas. Es, como dicen los estadounidenses, la "naturaleza" contra la "crianza". En Fallon la crianza actuó como factor de protección. No creo que todos los asesinos en serie tengan una sobrada inteligencia y los errores que cometen los realizan por descuido, porque tienen el ego tan inflado y creen que están tan especializados que se olvidan del azar o de algún factor "x". Otra idea errónea es que todos los psicópatas son carismáticos. No es cierto. Muchos son mosquitas muertas, por eso es que perseveran con tanto éxito haciendo daño y nadie imagina que son capaces de ello, ya que son intachables en sus conductas, apocados, pero su lado B puede ser bastante siniestro.