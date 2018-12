– Nos hemos acostumbrado a generar polos, campos de batalla en todos los ámbitos, en lo político, emocional y hasta íntimo. Me interesa proponer preguntas, cambios de perspectiva, criticar, incluso deconstruir y hasta destruir utilizando otras estrategias que no pasen por ese mecanismo maniqueísta. La manera de hacer las cosas construye tanto el sentido de las cosas como las cosas por sí mismas, y es allí donde me interesa la noción de ternura. No sé que quiere decir Ternura Radical, pero me gusta las preguntas que evoca.