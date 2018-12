Pero, dentro del periodismo, esa es la estructura de atención que los periodistas tienen que usar para dar la información del mundo, explicar los grandes conflictos internacionales. Es como el bróccoli, que es muy sano, pero hay que ponerle un poco de pimienta. No hay calidad sin público, yo no creo en aquel periodismo que es perfecto y tiene información rigurosa pero no tiene público. Eso no es calidad. En el periodismo, la comunicación es clave. Aquí se divide entre el periodista y el comunicador. La verdad que el buen periodista no es solo el que es capaz de preparar el material, sino el que atrae a la audiencia. Sin audiencia, no hay periodismo.