—The Blade Artist y Dead Men's Trousers definitivamente salieron cuando todavía estábamos trabajando juntos en T2: Trainspotting, pero no Un polvo en condiciones. Creo que Un polvo en condiciones soy yo, que —habiendo vivido en Estados Unidos por casi una década— me volvió a interesar Escocia. Porque había escrito un libro llamado The Sex Lives of Siamese Twins (La vida sexual de las gemelas siamesas) en Estados Unidos y sentí que quería volver a escribir un libro sobre Escocia. Y creí que necesitaba un guía de turismo. ¿Quién podría actuar como guía de turismo? Y Terry Lawson todavía está en Leith, así que me va a llevar en su taxi, porque él manejaba un taxi…—Él me lleva a dar vueltas… ¿Y quiénes iban a ser sus pasajeros? Sus pasajeros iban a ser… ¿en qué estoy pensando? [Donald] Trump había empezado a hablar de postularse a presidente y pensé: "Es posible que este tipo llegue a presidente porque en estos tiempos siempre ponen a los más forros; así es la política". Así que pensé: "Voy a incluir un personaje Trumpesco para que lo lleve y después voy a agregar un personaje esnob para que la lleve, voy a hacer que este personaje lo busque. Voy a hacer este personaje medio Trumpeano de los Estados Unidos y él va a llevar a estas personas por la ciudad." Y tenía este cuento sobre Jinty y Jonty como una pareja improbable, un poco rara, una extraña pareja, y nunca supe qué hacer con la historia y pensé que eso tenía que estar, que tenían que quedar enredados en la vida de Terry de alguna manera. Y de algún modo encajó. Tenía dos textos diferentes que de alguna manera logré combinar. Porque lo que pasa es que Terry es un gran personaje, muy divertido.