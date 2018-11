Por otra parte, a partir de la comparación de las distintas copias surgieron algunas novedades. El primer plano de la copia francesa, cuenta Félix-Didier, es un cartel que dice "1915", una imagen que ella no había visto nunca. Como muchas películas de la época, Prisioneros de la tierra comienza con un cartel que advierte que los hechos que se van a narrar transcurren en "días turbios y oscuros" del pasado. "Hasta ahora no había una ubicación temporal concreta, pero resultó que sí: un cartel sitúa la historia en 1915. Eso ahora está", observa Félix-Didier. Además, agrega que en la copia francesa la escena emblemática de la película, en la que el protagonista corre a latigazos al jefe desde el monte hasta el río, está completa. "Es una escena poco habitual en el cine y menos en esa época; una escena de venganza larguísima (dura unos cuatro minutos), muy fuerte y explícita, que en muchas copias no estaba".