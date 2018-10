Para aprender algo de técnica, primero me metí a estudiar dramaturgia con Mariana Mazover. Hice algunas obras que escribí, dirigí y produje a pulmón quemado y continué, sin bajar la guardia, en trabajos bancarios y, por supuesto, con las entrevistas a escritores. Cada entrevista, lo sé, me dejó algo, una enseñanza, una técnica nueva, alguna herramienta que me preparaba para encarar la prosa, a la cual, por supuesto, le tenía demasiado respeto. Cuando empecé con Luis Mey el taller, lo primero que me dijo fue: Hay que aprender a faltarle el respeto a la literatura.