No me refiero a los giros lingüísticos (largamente ensayados en la literatura de mediados del siglo XX) o en los temas que se tocan, sino en la misma estructura del relato. Me interesó tomar estas formas de narrar que postergaban y aletargaban el conflicto: a través de los diálogos inocuos entre dos hermanos, los reencuentros con amigos de la infancia, las habladurías del barrio y los paseos dominicales de una familia en búsqueda de la felicidad publicitaria.