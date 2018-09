-Yo siempre digo que, sin haber hecho un tratamiento láser, México me cambió la cabeza. El exilio me cambió la cabeza. Por eso le estoy muy agradecido a México, realmente. Me parece que me convertí en una persona adulta: me fui siendo un chico y volví siendo un adulto. Un adulto, no porque fuera más serio, sino porque hice mis elecciones definitivas. Dije "¿en qué parte del mundo quiero estar?, "¿en qué parte de la mesa de la inteligencia me quiero sentar?". Bueno, en este lugar y no en este otro. Cuando me fui, todavía tenía el aura del periodista agresivo, del periodista que había sido parte en Confirmado, parte en La Opinión. De repente no tuve más necesidad de eso. Sí tuve necesidad de hacer un periodismo más pensado, más reflexivo, más tranquilo, menos para joder a los demás. Ahí en Confirmado yo hacía una cosa que me encargaron, que ni siquiera inventé yo, aunque acepté de buen grado. Era una sección que se llamaba Reportajes insolentes. Hice más de 20 de esos y en esos reportajes iba para provocar, para hacer Intratables (risas). Un día le fui a hacer una entrevista sobre chismes de sus pacientes a un psicoanalista de moda que se llamaba Alberto Fontana, que hacía tratamiento con LSD. Y buena parte del ambiente artístico se analizaba con Fontana. Llega la tercera o cuarta pregunta, que era "¿es cierto que usted se come las uñas?". Entonces el tipo montó en cólera y nos echó a patadas junto al fotógrafo Eduardo Comesaña. Volví a la redacción y le dije a mi jefe: "Che, no quiero seguir haciendo esta sección". ¡Y me cagaron a pedos! Me dijeron: "Vos estás en un error muy grave, te estás haciendo cargo de todas las contradicciones del mundo y del periodismo todo junto".