"Hemos intentado encontrar la manera de mantener en nuestra programación esta obra cuya fuerza política y filosófica es tan conmovedora. No obstante, consideramos que aceptar este planteo significaría poner en peligro a la obra, al equipo artístico, al mismo Complejo Teatral y a su público. Estaríamos convalidando un planteo anacrónico, absurdo y anti-artístico, con el cual definitivamente disentimos. Nos encontramos trabajando en encontrar algún punto de acuerdo que nos permita continuar con el proyecto tal como fue concebido. Si esto no fuera posible, la obra no será estrenada", continúa el texto oficial.