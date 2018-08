Pasaron los meses, las fiestas, las discos, los juegos, los ritmos. La forma no se podía separar del contenido, la forma era un trío, pero en mi cabeza la forma tenía su nombre y el mío y vislumbraba un binomio prometedor e invencible. Mi tenacidad para no caer dormida era como la de Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó. No podía tener licencia por enfermedad, ustedes no me daban permiso, no dejaban de reclamarme por teléfono porque sin mí no había ustedes. Pero el balance siempre se degenera. El amor lésbico es muy tortuoso. No entendía por qué en agosto comenzaron a ser reticentes a mis visitas. Ya no me invitaban con la misma asiduidad y urgencia de siempre, ya no se alegraban con mis caídas de sorpresa. Pasé de perseguida a perseguidora, comenzaron a no reclamarme, a no solicitarme, a no responder mis llamados. Un día Mariano me atendió y dijo que Silvina se había ido a Salto después de una pelea. Cuando luego de esperar horas y horas frente a su casa, por Estados Unidos, donde funcionaba Museorock, los vi entrar juntos de la mano, se me rompió el corazón como huevo poché.