—No alcancé a definir la estructura de su rostro—siguió, al ver que él no reaccionaba—. Pero más allá de sus rasgos borrosos, recuerdo la extraña forma con la cual sus ojos me atravesaron, y como yo, a la vez, me acostumbré tan inmediatamente a esos ojos llenos de vacilaciones. Vacilaciones, digo, porque había algo en él que me enloquecía. ¿Es posible conocer a alguien en un sueño? ¿Conocerlo verdaderamente? ¿Y más aún, que esa persona te deslumbre en su inexactitud? Eso pensaba. Yo no era yo, y él no era él. ¿O sí? ¿Acaso habrá sido nuestro reflejo en esencia? Fue todo muy confuso, abuelo, tanto como esos sueños que uno desconfía de estar soñando. Y recuerdo que, al despertar, tuve una sensación tan encantadora como desconcertante.