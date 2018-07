Sentí un dolor que algunos pocos van a entender a la perfección: el de perder una buena frase, un principio de novela, una punta para un personaje. ¡Algo irrecuperable que se me iba entre los dedos por no tener un papel! Y sin embargo, obligado a practicar el desapego, me permití soltar. Dejar ir. (El zen no es para mí). ¡Hoy no se anota nada! Más tarde, me dije, en el escritorio, recupero lo que quede en la memoria (¿qué es escribir si no?) Y lo que no, ya está.