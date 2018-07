Igual que todos los chicos, yo también leía los libros Mafalda. Es curioso el éxito de Mafalda entre los niños, ya que no es precisamente una historieta infantil. A pesar de que los protagonistas son nenes, los temas que toca son de política, sociedad y de su tiempo. Yo no tenía idea que era la ONU ni quien era Fidel Castro, aunque podía entender, de alguna manera, que atrás de algunos de esos chistes había temas importantes, los temas de "los grandes". No los comprendía pero igual me gustaban.