Hace 80 años a una paciente con cáncer de mama la mutilaban. Así fuera un tumor del tamaño de una almendra, le sacaban la teta completa. En los años 20, como se morían igual aunque les quitaran la mama completa, a algunas les amputaban el brazo. Hay fotos que circulan en la web: mujeres con una sola teta, o con ninguna. Hay muestras de arte que se proponen narrar la vida con la ausencia. Incluso existe un movimiento de mujeres que se niegan a cirugías reparadoras y muestran su chatura con desparpajo. Escribí una novela cuya protagonista tenía cáncer de mama y le sacaban toda la teta. La izquierda. Usé una metáfora que aun me gusta: desnuda se veía como si guiñara un ojo. No es mi caso. A mí me sacaron solo la almendra. El 13 de enero de 2014. No se nota el paso del cuchillo. Mi doctora tuvo la delicadeza de cortar en torno del pezón, levantarlo y extraer la semilla. La cicatriz no se ve ni se palpa. Primero me hicieron un tajo de dos centímetros en la axila izquierda para ver si los ganglios estaban tomados.