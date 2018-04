No le cambió la vida. Suzanne Valadon pintó y pintó hasta que su nombre empezó a engordarse, a volverse algo más que una musa y una pintura: una figura emblemática, un personaje. Dueña y señora de la bohemia toda. Y eso traía problemas: a los 12 años, el hermoso y maldito Maurice se volvió alcohólico. Ella ya no estaba con el catalán, vivía con un empresario llamado Paul Moussis que no soportaba al muchacho conflictivo. En la casa de campo a la que se habían trasladado, Suzanne la pasaba muy mal, se aburría. Entonces decidió irse con su hijo —a partir de ese momento lo lleva a varios centros de desintoxicación— de vuelta al barrio de Montmartre, donde empezó todo, donde sucedió todo. Entonces las cosas se acomodaron.