"Hacía tiempo que tenía un particular interés en la historia de la Segunda Guerra y en la Shoah. En mi familia materna hay sobrevivientes del Holocausto; judíos asimilados a la cultura alemana, que no se definían incluso como judíos porque no eran religiosos y sin embargo tuvieron que escapar para no terminar en campos de exterminio", contó a Infobae Cultura Poli Martínez Kaplun, directora del film, y recordó que su familia debió emigrar, primero a Egipto y después a la Argentina.