"Mi hijo Agustín nos vino a ver y me dio esta devolución, me dijo: 'No sabés lo que me aclaró la historia el video ese', él nació en el 90 y no tiene la situación de la época. En ese momento el cura decía cosas que no se volvieron a decir nunca más en televisión", insistió sobre la importancia del mensaje Montecchia, que asegura, las palabras del cura asesinado siguen teniendo la misma potencia de entonces. "Canto cantos desde que tenía 8 años, tengo mucha experiencia, hemos recorrido todas las provincias, siempre la gente te aplaude, te felicita, pero esto es especial", dice.