-Sí, durante un tiempo fue muy paralizante eso, no podía entender que había hecho bien algo. Era muy raro; en general la otra gente está en mi vida para cagarme a pedos, no sabía bien cómo reaccionar. Pero también sucedía que la virtud de Bajo este sol tremendo es que aún nebulosamente HABLABA DE ALGO, justificaba su existencia, se sostenía a sí misma sin necesidad de auxilio externo. Y me parece bien no escribir, o no publicar, si no tenés nada para decir. Más que parecerme bien, me parece necesario no agregar a la infinita serie un símbolo más, a la vana madeja que en lo eterno se devana otra causa, otro efecto, otra cuita, si eso que agregás no aporta algo no sé si nuevo, pero al menos distinto, original, propio, no sé bien cuál sería la palabra. Ahora, como todo pasó un poco, importa todo menos y eso relaja un poco la cosa. Si encuentro que finalmente había algo para decir, publicaré, y si no no. No se muere nadie. No se muere nadie por eso, quiero decir, se muere montón de gente pero por otras cosas.