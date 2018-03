El "enigma Debussy" alcanza, por supuesto, a otros aspectos de su vida. Nadie supo nunca, por ejemplo, qué pensaba exactamente sobre el Caso Dreyfus, aunque frecuentaba los grupos nacionalistas que aplaudieron su injusta condena. Y, desde ya, a sus amores y desamores, una historia que, como mínimo, puede ser descripta como turbulenta. Su marcada preferencia por esposas e hijas de amigos cercanos y por el abandono como la manera más directa de terminar con ellas no lo enaltecen, eventualmente. Y tal vez no haya descripción más exacta que la proporcionada por Mary Garden, la primera protagonista femenina de su ópera Pelléas et Mélisande, basada en un texto de Maurice Maeterlinck y estrenada en 1902: "Honestamente, no sé si Debussy amó realmente a alguien alguna vez. ÉI amó a su música y, posiblemente, a sí mismo."