No tenías por qué saberlo, Daiana Henderson (seudónimo: Cassia)

Tratados de paz, Pablo Lerner (seudónimo: Conor Argentino Briscoe)

Descarnados, María Luz Vitolo (seudónimo: Goldie Legrand)

Piú Blú, Lara Cecilia Schujman (seudónimo: Juana Alexenicer)

Camión, Luciana Grimanesa Lázaro (seudónimo: Luna)

El deshabitado, Julieta Habif (seudónimo: Luciana Montagu)

Como no tengo historias de amor de verano, Santiago Battezzati (seudónimo: Santiago T. Cuevas)

No me quejo, Darío Sakkal (seudónimo: Sensei Formatear)

