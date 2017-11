Escupía de verdad y cuando alguna gota caía sobre nosotros nos reíamos. Pero la primera vez que fui a ese parque la voy a recordar para siempre. Me llevó mi viejo y trajo una pelota naranja recién comprada. La pelota brillaba y me parecía hermosa. Mi viejo me indicó que me aleje unos metros y empezamos a hacernos pases, primero despacio y luego cada vez más fuerte. En uno de esos golpes mi viejo levantó la pelota varios metros hasta que golpeó una de las Tipas que nos rodeaban. La segunda vez fue más fuerte y la pelota subió pero no volvió a bajar. Las Tipas se habían quedado con ella.