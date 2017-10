Además, este director y dramaturgo argentino acaba de presentar su libro-objeto Todo lo que está a mi lado en el hall del Teatro San Martín. Allí narra la experiencia de la obra homónima que tiene 22 elencos femeninos con su dirección en todo el mundo, con los que recorrió más de 15 países instalando sus camas en espacios abiertos y públicos, centros de arte, museos, etc. Podría decirse que el teatro en espacios públicos es su marca registrada y su gran apuesta al presente. Esa fuerza es la que se plasma en Yo no muero, ya no más, concientizando también sobre la violencia machista.