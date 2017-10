– El periodismo de antes era un periodismo, que en inglés sería de "one to many". Es decir, una persona que habla para todos. Ahora la comunicación periodística se hace en un proceso de "one to one": es una persona que manda un enlace a otra persona, y ese enlace lleva algo de la prensa. O es Google que propone a una persona frente a su pantalla visitar una página designada a través de un enlace. Entonces esto cambia todo. Tener el monopolio de la expresión pública era una situación muy cómoda; el periodismo acaba de descubrirlo.