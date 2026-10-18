Cuba

Tres hombres cubanos fueron detenidos por el presunto robo de una embarcación en North Miami

La policía interceptó el bote mientras era remolcado mar adentro, luego de que cámaras de una residencia en Keystone Point registraran la maniobra ocurrida el 15 de octubre, atribuida a los sospechosos

Los agentes policiales interceptaron a los tres sospechosos en el mar antes de su llegada a tierra firme./ (Ciber Cuba)
Los agentes policiales interceptaron a los tres sospechosos en el mar antes de su llegada a tierra firme./ (Ciber Cuba)
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Tres hombres de origen cubano, entre ellos Leandro Darian Crespo, de 41 años, fueron detenidos el jueves 15 de octubre tras presuntamente sustraer una embarcación de un muelle privado en North Miami. Crespo enfrenta un cargo de robo en primer grado, una acusación que en Florida puede implicar hasta 30 años de prisión y multas de hasta USD 10,000, informó Univision 23 Miami.

El bote fue localizado mientras otra embarcación lo remolcaba en el mar. Los agentes arrestaron a los sospechosos antes de que llegaran a tierra firme, después de que las cámaras de seguridad de la vivienda registraran la maniobra, de acuerdo con datos publicados por Ciber Cuba.

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El presunto robo ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche en una propiedad situada en el 12921 de Harold Road, dentro de Keystone Point, una comunidad de North Miami formada por viviendas unifamiliares con muelles privados y salida directa a canales conectados con Biscayne Bay.

De acuerdo con el reporte de arresto, los tres sospechosos llegaron a la casa por uno de esos canales, accedieron al muelle trasero y retiraron la embarcación sin autorización de su propietario. La configuración de la zona permite entrar a los muelles por agua sin necesidad de acceder a las propiedades por tierra.

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Ilustración de tres siluetas en un muelle junto a una embarcación frente a una casa con un farol encendido y una cámara de vigilancia.
Los involucrados utilizaron los canales de Keystone Point para ingresar por agua al muelle privado de la vivienda. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes de vigilancia permitieron identificar a los involucrados y alertar a la policía. Los investigadores atribuyen a Crespo la organización del operativo y sostienen que reclutó a Dennis García y Juan Carlos Sánchez para llevarse el bote.

El acusado sostuvo ante los detectives que no había robado la embarcación. Afirmó que había ido a recuperarla porque la vendió a comienzos de 2026, pero nunca recibió el pago acordado.

Esa versión fue cuestionada por la documentación presentada por el denunciante. “La víctima le mostró, según el reporte de las autoridades, los documentos oficiales que lo acreditan como el dueño de esta embarcación”, señaló Univision 23 Miami.

El cargo contra Crespo corresponde a la categoría más grave de hurto en Florida y se aplica cuando el bien presuntamente sustraído supera los USD 100,000. El reporte disponible no detalló las acusaciones específicas contra García y Sánchez.

Florida concentró una quinta parte de los robos de botes

Florida registró 891 robos de embarcaciones en 2025, cerca del 20% del total nacional, según datos del Instituto Nacional de Seguros contra el Crimen. La mayoría de esos casos ocurre cuando los botes están sobre remolques en tierra.

Ilustración nocturna de una lancha policial con reflector encendido frente a un barco pesquero que remolca una lancha en el mar.
Florida concentró cerca del 20% de las sustracciones de embarcaciones en Estados Unidos durante 2025, con 891 casos reportados. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La sustracción de una embarcación desde un muelle privado mediante acceso acuático es un método menos frecuente. Keystone Point, con sus canales residenciales y su conexión con Biscayne Bay, ofrece una vía directa hacia las propiedades ubicadas frente al agua.

El arresto se suma a otros casos registrados en el área de Miami. En agosto de 2023, un cubano de 59 años fue detenido tras robar un bote amarrado en Brickell y protagonizar una persecución por la bahía de Biscayne.

En noviembre de 2022, otro ciudadano cubano robó una embarcación pesquera de 40 pies en Marathon, en los Cayos de Florida, con la intención declarada de regresar a la isla. La investigación sobre el caso de Keystone Point continúa bajo responsabilidad policial.

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