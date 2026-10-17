“Perdí los dientes y tengo varias fracturas en la cara y el cráneo”: El trovador cubano Ray Tun Tun describe el ataque que sufrió

El cantautor habanero denunció la pérdida de piezas dentales y severas lesiones óseas luego de ser atacado a pocas cuadras de su vivienda, mientras agradeció el apoyo recibido durante su compleja convalecencia. (Cortesía: CiberCuba)

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El trovador Ray Fernández, conocido como Ray Tun Tun, denunció que un asalto en el Vedado, en La Habana, le provocó la pérdida de dientes y varias fracturas en la cara y el cráneo. El músico afirmó que fue atacado a dos cuadras de su casa, en una zona donde se acumulan denuncias por robos y otros delitos.

Fernández había publicado inicialmente un mensaje en Facebook en el que informó que atravesaba una situación grave, aunque sin explicar su causa: “Paciencia, amigos, sigo vivo. Pronto saldré nuevamente al ruedo. Gracias a la enorme cantidad de hermanas y hermanos que me han asistido en la hora mala”.

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La dimensión de las lesiones surgió cuando su amigo Julio Ballester Guzmán le preguntó qué había ocurrido. El trovador respondió que había sufrido un asalto y que, pese a sus heridas, se encontraba recuperado.

El guitarrista y compositor cubano Dagoberto Pedraja difundió después una captura de una conversación privada con Fernández. Allí, el artista describió el ataque: “Me asaltaron, perdí los dientes y tengo varias fracturas en la cara y el cráneo, pero ya estoy en pie de guerra. Joder, la calle se ha vuelto un Lejano Oeste”.

Ray Tun Tun sufrió un altercado en La Habana. (Imagen de cortesía)

El asalto ocurrió a las 07:00, cerca del Centro Vasco, situado en la calle 4 entre 53 y 55, en el municipio Plaza de la Revolución. Pedraja acompañó la imagen del intercambio con la frase: “Arriba. Que la calle es de los”.

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Fernández se definió como “militante comunista orgulloso” en enero de 2020. En febrero de 2021 se burló de la canción “Patria y Vida” y también escribió una décima para celebrar al ministro de Cultura Alpidio Alonso después de que agrediera a un periodista independiente.

En mayo, el músico evitó atribuir responsabilidades por la crisis eléctrica cubana con una frase dedicada a los principales dirigentes del país: “¡Fidel es Fidel! ¡Raúl es Raúl! ¡Y este apagón no tiene nombre!”.

Más robos y una violencia cada vez más letal

Cuba registró 2,833 delitos verificados durante 2025, un aumento del 115% frente a 2024, de acuerdo con el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. El recuento incluyó 1.536 robos y 398 delitos concentrados en La Habana.

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El Vedado figuró entre las áreas más afectadas. En junio, vecinos de esa zona reportaron más de 30 robos en viviendas en una sola semana, dentro del perímetro comprendido entre Zapata y 23, y Paseo y 12.

También se notificó un asalto armado contra una mipyme en San Miguel del Padrón y el robo a un turista canadiense en La Rampa, ambos en septiembre. El Ministerio del Interior reconoció una suba del 25% en los delitos, aunque organizaciones independientes sostienen que la cantidad real de casos es mayor.

La violencia, sin embargo, aumentó incluso cuando el número de hechos que lograron documentarse descendió. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana contabilizó 10,35 muertes por cada 100 delitos entre enero y junio de 2026, frente a 5,23 durante el mismo período de 2025.

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En el primer semestre se registraron 985 delitos, un 25,3% menos que los 1.319 contabilizados un año antes. Las víctimas mortales, en cambio, subieron de 69 a 102 personas, un incremento del 47,8%.

El organismo explicó que sus cifras reflejan un subregistro compuesto por hechos que alcanzan difusión pública. Los apagones prolongados y las interrupciones de internet afectan la capacidad de las fuentes independientes para informar y documentar delitos, por lo que una caída de los reportes no implica necesariamente una reducción de la inseguridad.

Los asesinatos y los robos contra bienes estatales

Los asesinatos pasaron de 63 a 90 entre los primeros semestres de 2025 y 2026, una suba del 42,9%. El registro se acercó al de 2024, cuando se habían contado 91 homicidios, después de una baja transitoria durante 2025.

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El trovador no es el único que ha sufrido por la violencia que hay en Cuba. (Imagen de cortesía)

La escalada se profundizó dentro del semestre: hubo 36 asesinatos entre enero y marzo y 54 entre abril y junio, un aumento del 50%. Abril concentró 19 casos, mayo 17 y junio 18; los tres meses superaron el peor registro mensual de 2025, que había sido marzo, con 13 asesinatos.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana vinculó parte del incremento de muertes con la aparición de delitos con víctimas múltiples. Ese tipo de crimen era excepcional en sus registros, pero comenzó a repetirse durante 2025 y 2026.

Los robos continuaron como la categoría delictiva más numerosa, aunque descendieron de 721 casos en el primer semestre de 2025 a 592 en 2026, una caída del 17,9%. Aun así, la cifra fue 127,7% superior a la de 2024 y 397,5% mayor que la de 2023.

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La composición de esos delitos cambió. Los robos de ganado bajaron de 193 a 149, mientras que los dirigidos contra propiedad privada cayeron de 266 a 234.

Los ataques contra bienes estatales ascendieron a 158 casos, un 12,9% más, y representaron el 26,7% de los objetivos identificados, frente al 19,4% del año anterior. Parte de ese aumento estuvo asociado al saqueo de infraestructura eléctrica.

La Fiscalía abrió más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional entre 2025 y el primer semestre de 2026. Más de 300 causas correspondieron al robo de aceite dieléctrico de transformadores para su venta en el mercado negro, y algunos de los responsables murieron electrocutados durante esos hechos.

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