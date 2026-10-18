Edificio Riomar pasó del lujo residencial a las ruinas en medio de la crisis habitacional que golpea La Habana

El deterioro del edificio Riomar en La Habana refleja la crisis habitacional y económica que atraviesa Cuba. (Foto cortesía Cuba Net)

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El deterioro del edificio Riomar expone la crisis habitacional y económica que atraviesa Cuba, donde los apagones, la escasez de combustible y las dificultades para acceder a alimentos afectan la vida cotidiana y limitan una recuperación sostenida del turismo.

Durante décadas, su silueta frente al mar identificó a Miramar como una de las zonas residenciales de mayor desarrollo de La Habana. Hoy, el Riomar ofrece otra imagen, el edificio, levantado en 1957 en la calle Primera, fue pensado como un condominio de propiedad horizontal con 11 pisos y 201 apartamentos distribuidos en cinco bloques.

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Sus residentes actuales ocupan espacios abandonados ante la falta de alternativas de vivienda y, en varios casos, sin acceso estable a agua ni electricidad.

El contraste entre el diseño original y el presente resulta visible en cada sector del inmueble. El proyecto del arquitecto Cristóbal Martínez Márquez incluía ascensores, salones de fiesta entre otros lujos para su época. Los compradores podían definir detalles interiores antes de la entrega de las unidades.

Tras la Ley de Reforma Urbana de 1960, el Riomar alojó a técnicos extranjeros, funcionarios administrativos y exiliados. En 2001 existió un plan para transformarlo en oficinas, aunque no se concretó.

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La cercanía con el mar, la acción del salitre, los fenómenos climáticos aceleraron el desgaste de la estructura.

La contracción del turismo agrega presión sobre una economía que depende de la llegada de visitantes y de las divisas que genera ese sector.

Entre enero y agosto de 2026, Cuba recibió 450,353 turistas internacionales, un 64.4% menos que en el mismo período de 2025, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información.

El inmueble de 11 pisos y 201 apartamentos fue diseñado en 1957 por el arquitecto Cristóbal Martínez Márquez. (Foto cortesía Cuba Net)

La proximidad del mar, el efecto del salitre y los fenómenos climáticos aceleraron los daños en la estructura del condominio. (Foto cortesía Cuba Net)

Los ocupantes actuales habitan los espacios del edificio sin un acceso estable a los servicios de agua y electricidad. (Foto cortesía Cuba Net)

(Foto cortesía Cuba Net)

(Foto cortesía Cuba Net)

La llegada de turistas internacionales a la isla descendió un 64.4% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo período de 2025. (Foto cortesía Cuba Net)

La Ley de Reforma Urbana de 1960 destinó la propiedad al alojamiento de técnicos extranjeros, funcionarios y exiliados. (Foto cortesía Cuba Net)

Un plan formulado en 2001 para transformar el inmueble en un centro de oficinas no llegó a concretarse. (Foto cortesía Cuba Net)