Cuba

Edificio Riomar pasó del lujo residencial a las ruinas en medio de la crisis habitacional que golpea La Habana

Construido en 1957 como un condominio de 201 apartamentos con piscinas, ascensores y salones de fiestas, el inmueble de Miramar hoy alberga a familias que ocupan espacios deteriorados ante la falta de viviendas

El deterioro del edificio Riomar en La Habana refleja la crisis habitacional y económica que atraviesa Cuba. (Foto cortesía Cuba Net)
El deterioro del edificio Riomar en La Habana refleja la crisis habitacional y económica que atraviesa Cuba. (Foto cortesía Cuba Net)
Guardar

El deterioro del edificio Riomar expone la crisis habitacional y económica que atraviesa Cuba, donde los apagones, la escasez de combustible y las dificultades para acceder a alimentos afectan la vida cotidiana y limitan una recuperación sostenida del turismo.

Durante décadas, su silueta frente al mar identificó a Miramar como una de las zonas residenciales de mayor desarrollo de La Habana. Hoy, el Riomar ofrece otra imagen, el edificio, levantado en 1957 en la calle Primera, fue pensado como un condominio de propiedad horizontal con 11 pisos y 201 apartamentos distribuidos en cinco bloques.

PUBLICIDAD

Sus residentes actuales ocupan espacios abandonados ante la falta de alternativas de vivienda y, en varios casos, sin acceso estable a agua ni electricidad.

El contraste entre el diseño original y el presente resulta visible en cada sector del inmueble. El proyecto del arquitecto Cristóbal Martínez Márquez incluía ascensores, salones de fiesta entre otros lujos para su época. Los compradores podían definir detalles interiores antes de la entrega de las unidades.

Tras la Ley de Reforma Urbana de 1960, el Riomar alojó a técnicos extranjeros, funcionarios administrativos y exiliados. En 2001 existió un plan para transformarlo en oficinas, aunque no se concretó.

PUBLICIDAD

La cercanía con el mar, la acción del salitre, los fenómenos climáticos aceleraron el desgaste de la estructura.

La contracción del turismo agrega presión sobre una economía que depende de la llegada de visitantes y de las divisas que genera ese sector.

Entre enero y agosto de 2026, Cuba recibió 450,353 turistas internacionales, un 64.4% menos que en el mismo período de 2025, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información.

El inmueble de 11 pisos y 201 apartamentos fue diseñado en 1957 por el arquitecto Cristóbal Martínez Márquez. (Foto cortesía Cuba Net)
El inmueble de 11 pisos y 201 apartamentos fue diseñado en 1957 por el arquitecto Cristóbal Martínez Márquez. (Foto cortesía Cuba Net)
La proximidad del mar, el efecto del salitre y los fenómenos climáticos aceleraron los daños en la estructura del condominio. (Foto cortesía Cuba Net)
La proximidad del mar, el efecto del salitre y los fenómenos climáticos aceleraron los daños en la estructura del condominio. (Foto cortesía Cuba Net)
Los ocupantes actuales habitan los espacios del edificio sin un acceso estable a los servicios de agua y electricidad. (Foto cortesía Cuba Net)
Los ocupantes actuales habitan los espacios del edificio sin un acceso estable a los servicios de agua y electricidad. (Foto cortesía Cuba Net)
(Foto cortesía Cuba Net)
(Foto cortesía Cuba Net)
(Foto cortesía Cuba Net)
(Foto cortesía Cuba Net)
La llegada de turistas internacionales a la isla descendió un 64.4% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo período de 2025. (Foto cortesía Cuba Net)
La llegada de turistas internacionales a la isla descendió un 64.4% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo período de 2025. (Foto cortesía Cuba Net)
La Ley de Reforma Urbana de 1960 destinó la propiedad al alojamiento de técnicos extranjeros, funcionarios y exiliados. (Foto cortesía Cuba Net)
La Ley de Reforma Urbana de 1960 destinó la propiedad al alojamiento de técnicos extranjeros, funcionarios y exiliados. (Foto cortesía Cuba Net)
Un plan formulado en 2001 para transformar el inmueble en un centro de oficinas no llegó a concretarse. (Foto cortesía Cuba Net)
Un plan formulado en 2001 para transformar el inmueble en un centro de oficinas no llegó a concretarse. (Foto cortesía Cuba Net)

Temas Relacionados

CubaLa Habanacrisis de viviendaEdificio Riomarcrisis habitacionalcrisis habitacional CubaFotos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Perdí los dientes y tengo varias fracturas en la cara y el cráneo”: El trovador cubano Ray Tun Tun describe el ataque que sufrió

El músico fue víctima de un asalto a las 07:00 cerca del Centro Vasco, en La Habana. La agresión ocurrió en una zona con crecientes denuncias por robos y otros crímenes

“Perdí los dientes y tengo varias fracturas en la cara y el cráneo”: El trovador cubano Ray Tun Tun describe el ataque que sufrió

El Tejar convierte la artesanía en un espacio de aprendizaje comunitario

Con encuentros quincenales, la iniciativa Retazos y Fantasías reúne a seis o siete menores que aprenden bordado, tejido con yarey y elaboración de muñecos bajo la guía de la artesana

El Tejar convierte la artesanía en un espacio de aprendizaje comunitario

Cubana desapareció tras salir de su casa durante un apagón y su madre no deja de buscarla desde hace 19 meses

Doraiky Águila Vázquez desapareció una noche de apagón en La Habana y dejó a dos hijos adolescentes a la espera de noticias. Su madre sostiene la búsqueda con apoyo de ciudadanos y activistas

Cubana desapareció tras salir de su casa durante un apagón y su madre no deja de buscarla desde hace 19 meses

Miles de estudiantes cubanos siguen con clases virtuales por los apagones y la falta de transporte

La titular de Educación reconoció que miles de menores reciben enseñanza remota o acuden irregularmente, en medio de apagones, falta de combustible y problemas de transporte en el país

Miles de estudiantes cubanos siguen con clases virtuales por los apagones y la falta de transporte

La pizza como termómetro de la crisis cubana: cuando una comida puede costar la mitad del salario mensual

El encarecimiento acelerado de un alimento históricamente accesible revela con crudeza el deterioro del poder adquisitivo en la isla, donde la inflación oficial en alimentos superó el 36% en agosto de 2026

La pizza como termómetro de la crisis cubana: cuando una comida puede costar la mitad del salario mensual

TECNO

Cuántos dólares necesito para comprar un Tesla Roadster que vuela de Elon Musk

Cuántos dólares necesito para comprar un Tesla Roadster que vuela de Elon Musk

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este domingo

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este domingo

GTA 6 podría renderizar en una resolución más baja sin usar la nueva mejora gráfica de PS5

Google soluciona obstáculo con la computación cuántica y eso preocupa a propietarios de Bitcoin

ENTRETENIMIENTO

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

La protesta de Paul McCartney por su altura en una película: “No me hagas más bajo que John”

A seis semanas de haber dado a luz, Barbara Palvin volverá al desfile de Victoria’s Secret

Prince, el cantante que no quería exclusividad: una expareja contó cómo fue su relación

MUNDO

Alemania: descubren un enigmático lugar de sacrificios que permaneció oculto durante 2.800 años

Alemania: descubren un enigmático lugar de sacrificios que permaneció oculto durante 2.800 años

Donald Trump dijo que Francia “está en llamas” y “destrozado” por la inmigración: “¡Cierren sus fronteras y tomen el control!"

Por qué las ardillas esconden bellotas y qué función cumplen en los bosques

Taiwán alejó a 16 embarcaciones chinas que realizaban maniobras de “acoso marítimo” alrededor de la isla

Ucrania lanzó contra San Petersburgo uno de los mayores ataques con drones: golpeó dos terminales petroleras y un centro logístico