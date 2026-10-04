Cuba

Una compra básica de alimentos consume casi todo el salario de un cubano sin remesas ni negocios propios

El testimonio de una ciudadana expone cómo una lista elemental de víveres abarca 4.930 pesos, dejando apenas un remanente mínimo que impide adquirir proteínas, pagar servicios públicos o costear medicamentos esenciales

Caricatura de una mujer que guarda billetes de una billetera vacía en una bolsa rotulada compra de alimentos, junto a un cartel.
Una mujer en Cuba deposita su dinero en una gran bolsa de compra de alimentos que abarca casi la totalidad de su salario mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una ciudadana cubana describió en redes sociales cómo una compra mínima de alimentos puede consumir casi la totalidad de un salario mensual en Cuba. Su cálculo refleja la situación de quienes dependen de ingresos estatales, no reciben remesas y carecen de un negocio propio.

Las conversiones de esta nota toman como referencia una cotización informal de 763 pesos cubanos por dólar estadounidense, registrada el 1 de octubre de 2026. El valor puede variar según el día y el lugar de la operación.

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“En Cuba hay un término muy famoso para el que no tiene negocios propios ni familia en el exterior. Se llama cubano de a pie”, afirmó la mujer. A partir de esa definición, detalló qué puede comprar una persona que percibe entre 4.500 pesos cubanos (USD 5,90) y 5.000 pesos cubanos (USD 6,55) al mes.

La lista incluye un paquete de arroz por 850 pesos cubanos (USD 1,11); dos libras de frijoles por 1.200 pesos cubanos (USD 1,57); dos cabezas de ajo y tres cebollas por 480 pesos cubanos (USD 0,63); un paquete de café por 1.200 pesos cubanos (USD 1,57), y dos libras de azúcar por otros 1.200 pesos cubanos (USD 1,57).

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El total asciende a 4.930 pesos cubanos (USD 6,46).

Ilustración de una mujer con billetes y monedas ante un puesto con un paquete de pollo y un cartel escrito en cartón.
Una mujer sostiene billetes de peso cubano frente a un paquete de pollo en un puesto que exhibe un cartel con la frase «Dilema: ¿Pollo o... nada?». (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un salario de 5.000 pesos quedan USD 0,09

Quien cobra 5.000 pesos cubanos (USD 6,55) dispondría de apenas 70 pesos cubanos (USD 0,09) después de esa compra. Para un ingreso mensual de 4.500 pesos cubanos (USD 5,90), el dinero no alcanza siquiera para completar la lista.

El cálculo no contempla carne, pollo, huevos, aceite, leche, frutas, productos de higiene, medicamentos, transporte ni gastos domésticos.

“Sobrando 70 pesos que no alcanzan para comprar ningún tipo de cárnicos, huevos o aceite”, señaló la ciudadana. A ese margen reducido se agregan las facturas de electricidad, agua, aseo y otros servicios que deben afrontarse con el mismo ingreso.

La compra reúne alimentos asociados a una dieta básica, aunque deja fuera proteínas animales, grasas para cocinar y artículos de limpieza. Para numerosos hogares, la administración del dinero implica decidir qué producto se elimina de la lista, qué servicio se posterga y qué necesidad queda pendiente hasta el próximo cobro.

La expresión “cubano de a pie” alude, según el testimonio, a quienes no cuentan con dos vías habituales para complementar sus ingresos: actividades privadas y remesas enviadas por familiares desde el exterior. Para ese sector, el salario en pesos cubanos pierde capacidad de compra frente al aumento de los precios.

El salario mínimo equivale a poco más de USD 4 en el mercado informal

Cocinando en la calle - Familias cubanas sin gas licuado, Cuba - Cortesia Food monitor program
Cocinando en la calle - Familias cubanas sin gas licuado, Cuba (Infobae Cuba/ Cortesia Food monitor program)

El contraste se acentúa en los hogares donde una sola persona sostiene a niños, adultos mayores o familiares enfermos. La compra descrita apenas cubre una parte de los alimentos y no deja margen para gastos imprevistos.

El salario mínimo mensual quedó establecido en 3.210 pesos cubanos (USD 4,21) desde julio de 2026, mientras que el salario estatal promedio ronda los 7.000 pesos cubanos (USD 9,17), según reportes publicados en septiembre y octubre. Esos ingresos resultan insuficientes para muchos hogares ante el precio de los alimentos y otros artículos esenciales.

La ciudadana resumió esa realidad en su mensaje: “La vida diaria de un cubano de a pie, mis amigos, implica tomar decisiones difíciles sobre qué comprar y cómo estirar cada peso”.

Con una compra de 4.930 pesos cubanos (USD 6,46), un trabajador que percibe 5.000 pesos cubanos (USD 6,55) destina el 98,6% de su ingreso a arroz, frijoles, ajo, cebolla, café y azúcar. Los 70 pesos cubanos restantes, equivalentes a USD 0,09, no cubren una alimentación mínima ni los servicios básicos del hogar.

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CubaPoder adquisitivoSalario mínimoCosto de vidacanasta básica

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