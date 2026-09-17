Cuba

Crisis económica en Cuba: la inflación alcanzó el 25% y comenzaron a circular billetes de hasta 20.000 pesos

El encarecimiento de los alimentos llegó al 36,01% en doce meses, en paralelo con una fuerte depreciación del peso cubano, problemas de abastecimiento, apagones y una creciente dependencia del mercado informal para conseguir bienes esenciales.

Acumulación de basura en Cuba
La inflación interanual en Cuba alcanzó el 25,19% en agosto y los precios subieron 4,92% en ese mes, según la ONEI. (Foto AP/Ramón Espinosa)
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La inflación interanual en Cuba alcanzó el 25,19% en agosto y los precios aumentaron otro 4,92% durante ese mismo mes, según las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El dato coincide con la entrada en circulación de billetes de 10.000 y 20.000 pesos cubanos, las denominaciones de mayor valor emitidas hasta ahora, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo, escasez y fuerte depreciación de la moneda nacional.

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas, uno de los principales componentes del gasto cotidiano de las familias, registraron un aumento interanual del 36,01%. La categoría de bebidas alcohólicas y tabaco tuvo una variación todavía mayor, del 37,18%.

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Restaurantes y hoteles acumularon un incremento del 35,74% en doce meses, mientras que el transporte subió 25,03%. También se encarecieron los servicios vinculados con la vivienda, con un 20,99%, y los muebles y artículos para el hogar, que llegaron al 20,03%. Educación registró una variación de 19,57% y otros bienes y servicios aumentaron 19,12%.

En contraste, las categorías de salud y comunicaciones mostraron los menores incrementos interanuales, con variaciones de 0,44% y 0,70%, respectivamente. Prendas de vestir y calzado registró un aumento del 12,27%.

Salud y comunicaciones mostraron los menores incrementos interanuales en Cuba, con variaciones de 0,44% y 0,70%, respectivamente. (AP Foto/Jorge Luis Banos)
Salud y comunicaciones mostraron los menores incrementos interanuales en Cuba, con variaciones de 0,44% y 0,70%, respectivamente. (AP Foto/Jorge Luis Banos)

El indicador de la ONEI corresponde al mercado formal y no permite medir por completo la evolución de los precios en el circuito informal, donde una parte importante de los cubanos adquiere productos y servicios.

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El dólar llegó este miércoles a 700 pesos cubanos en el mercado informal, de acuerdo con la tasa de referencia utilizada para ese segmento.

Un dólar equivale actualmente a una cantidad de pesos muy superior a la que representaba años atrás, lo que incrementa el costo en moneda nacional de bienes vinculados directa o indirectamente con importaciones.

En este escenario comenzaron a circular este miércoles los nuevos billetes de 10.000 y 20.000 pesos. El Banco Central de Cuba (BCC) explicó que la medida forma parte de la actualización del cono monetario y responde a la creciente demanda de efectivo. La distribución comenzó en La Habana y continuará progresivamente en el resto del territorio.

La institución señaló que las nuevas denominaciones buscan facilitar operaciones que requieren grandes cantidades de dinero y reducir los costos relacionados con el manejo y traslado del efectivo. El BCC también vinculó la modificación con las condiciones actuales de precios y afirmó que las emisiones responden a las “necesidades reales de la economía”.

Un puesto de madera con tomates, cebollas, pimientos, piñas, patatas y cítricos; personas y motocarros transitan por la calle al fondo
Los alimentos y las bebidas no alcohólicas registraron una suba interanual del 36,01% en Cuba, uno de los mayores impactos sobre el gasto de las familias.

Los nuevos valores completan una ampliación iniciada en marzo, cuando comenzaron a emitirse billetes de 2.000 y 5.000 pesos. El de 10.000 pesos lleva la imagen de Haydée Santamaría, mientras que el de 20.000 está dedicado a Vilma Espín, dirigente de la Revolución cubana y esposa del ex presidente Raúl Castro.

La ampliación del cono monetario se produce además mientras el país enfrenta una contracción prolongada. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que el Producto Interno Bruto cubano cayó 3,8% en 2025 y proyectó para 2026 una contracción de 10,3%. El organismo también señaló que la economía enfrenta restricciones externas, problemas energéticos y dificultades para recuperar la actividad productiva.

La presión sobre los precios se suma a los problemas de abastecimiento, combustible y generación eléctrica que afectan la actividad económica. En sus análisis anteriores, la CEPAL había relacionado la inflación cubana con la reducida oferta de bienes, los desequilibrios fiscales y las dificultades para sostener la producción y las importaciones.

El dólar llegó a 700 pesos cubanos en el mercado informal, lo que encarece en moneda nacional los bienes vinculados con importaciones. (AP Foto/Ramón Espinosa)
El dólar llegó a 700 pesos cubanos en el mercado informal, lo que encarece en moneda nacional los bienes vinculados con importaciones. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Así, el dato de agosto y la aparición de billetes de mayor denominación forman parte de dos indicadores diferentes de la situación monetaria cubana: por un lado, el aumento sostenido del costo de bienes y servicios; por otro, la necesidad de utilizar cantidades cada vez mayores de pesos para realizar operaciones que anteriormente requerían menos efectivo.

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