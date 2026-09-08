Cuba

Cuba calcula en USD 8,083.3 millones el impacto del embargo de Estados Unidos en el último año

El informe que La Habana elevará a la ONU para pedir el levantamiento de las sanciones reportó un aumento interanual del 7% entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en La Habana, Cuba, el 22 de octubre de 2025. REUTERS/Norlys Pérez/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en La Habana, Cuba, el 22 de octubre de 2025. REUTERS/Norlys Pérez/Foto de archivo
Guardar

Cuba cifró en USD 8,083.3 millones el costo del embargo de Estados Unidos entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, según el informe que presentará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reclamar el levantamiento de las sanciones. La cifra es 7% superior a la del período anterior.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, presentó los datos este lunes durante una conferencia de prensa en La Habana. La exposición acompañó la difusión del documento titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

PUBLICIDAD

Según informó la agencia EFE, el texto formará parte de la resolución anual que la isla eleva ante la ONU para solicitar el fin de las medidas estadounidenses.

El costo acumulado desde el inicio del embargo

Rodríguez sostuvo que el costo acumulado del embargo desde su inicio asciende a más de USD 178,700.5 millones a precios corrientes. El funcionario indicó que esa estimación tuvo un incremento del 4.7% durante el último período analizado.

La cancillería cubana suele divulgar anualmente una estimación sobre las consecuencias económicas de las restricciones estadounidenses. La Habana denomina “bloqueo” a esa política y considera que afecta las posibilidades de comercio, financiamiento e importación del país.

PUBLICIDAD

A silhouette view of Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez as he speaks during a press conference in Havana as the island launches its annual campaign for a United Nations resolution condemning the U.S. trade embargo on Cuba, Havana, Cuba September 17, 2025. REUTERS/Norlys Perez
A silhouette view of Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez as he speaks during a press conference in Havana as the island launches its annual campaign for a United Nations resolution condemning the U.S. trade embargo on Cuba, Havana, Cuba September 17, 2025. REUTERS/Norlys Perez

El canciller indicó que el informe solo incorporó el primer mes de los efectos de las restricciones energéticas que, según afirmó, Estados Unidos decretó el 29 de enero. A su juicio, el impacto de esas disposiciones superaría los datos incluidos en el documento.

“Los daños en estos meses multiplican los daños que se produjeron en el periodo tratado”, afirmó Rodríguez durante la comparecencia.

Los efectos que el régimen cubano atribuye a las sanciones

El ministro puso el foco en las consecuencias que, según el régimen cubano, tienen las sanciones sobre la población. Citó dificultades en áreas como la salud pública, el transporte y el abastecimiento de bienes esenciales.

“El bloqueo no castiga a un Gobierno. Castiga a la vida cotidiana de un pueblo”, expresó el titular de Exteriores.

Las autoridades cubanas sostienen que las restricciones limitan la capacidad del país para comprar insumos, acceder a financiamiento internacional y contratar servicios de transporte marítimo. Rodríguez también señaló que las sanciones contra funcionarios, empresas y entidades extranjeras con negocios en la isla han profundizado las dificultades económicas.

Entre otros puntos, el canciller mencionó las complicaciones para importar mercancías ante las reticencias de compañías navieras. El texto difundido por EFE señaló además que algunas cadenas hoteleras españolas, como Meliá e Iberostar, dejaron de operar en Cuba en este escenario.

Crisis de agua en Cuba -
Crisis de agua en Cuba

El contexto de tensión con Estados Unidos y la crisis interna

La presentación del informe ocurrió en un contexto de tensión entre el régimen de Cuba y Estados Unidos. El cable de EFE indicó que Washington no descartó una intervención militar y que el presidente Donald Trump amenazó en distintas oportunidades con tomar la isla.

Cuba atraviesa, además, una crisis económica que se extiende desde hace seis años. El Gobierno atribuye parte de la situación a los efectos de la pandemia de covid-19, mientras que diversos análisis también apuntan a problemas estructurales y a fallas en el diseño y la aplicación de políticas monetarias y económicas internas.

Los cortes eléctricos se convirtieron en una de las expresiones más visibles de ese deterioro. En La Habana, los apagones pueden superar las 24 horas, mientras otras zonas del país registran interrupciones del servicio durante varios días.

La Asamblea General de la ONU debate cada año una resolución impulsada por Cuba que pide el levantamiento del embargo. Aunque esos textos no son vinculantes, suelen contar con un respaldo mayoritario. La próxima votación está prevista para el 28 de octubre.

El embargo entró formalmente en vigor el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 3447, que prohibió el comercio con Cuba.

Temas Relacionados

CubaEmbargoONUSanciones económicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo cree el legislador Mario Díaz-Balart que podría caer el régimen cubano bajo la presión de Donald Trump

El legislador fijó un plazo llamativo tras una ofensiva reciente que busca limitar recursos, influencia oficial y margen de maniobra

Cuándo cree el legislador Mario Díaz-Balart que podría caer el régimen cubano bajo la presión de Donald Trump

La crisis eléctrica en Cuba vuelve a golpear: casi dos tercios del país estarán a oscuras este lunes

Los cortes programados se concentrarán entre la tarde y la noche, mientras el déficit de generación sigue por encima del 60% y ya provoca protestas pacíficas y caceroladas en barrios de La Habana

La crisis eléctrica en Cuba vuelve a golpear: casi dos tercios del país estarán a oscuras este lunes

El jefe de seguridad presidencial alerta sobre una posible captura militar en Cuba al estilo de Nicolás Maduro

El funcionario sostiene que las autoridades caribeñas analizan medidas ante un riesgo externo, aunque no ofrece detalles sobre fechas, responsables concretos ni el alcance del eventual despliegue. La advertencia quedó expuesta durante una ceremonia por el 65° aniversario, con Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel presentes

El jefe de seguridad presidencial alerta sobre una posible captura militar en Cuba al estilo de Nicolás Maduro

Jubilado cubano busca trabajos ocasionales ante una pensión que no alcanza para vivir en la isla

El adulto mayor recibe poco más de 2,000 pesos al mes, unos $80 al cambio informal, y se ofrece para tareas como limpiar patios para cubrir alimentos, higiene y transporte

Jubilado cubano busca trabajos ocasionales ante una pensión que no alcanza para vivir en la isla

Régimen cubano decomisa 18 vehículos por presunto uso de aceite de transformadores como combustible

Una inspección oficial detectó rastros del fluido de transformadores en 21 de 105 unidades revisadas en una provincia no identificada, una práctica que las autoridades vinculan con sustracciones en la red eléctrica

Régimen cubano decomisa 18 vehículos por presunto uso de aceite de transformadores como combustible

TECNO

El primer iPhone plegable de Apple costaría entre 1.800 y 2.500 dólares

El primer iPhone plegable de Apple costaría entre 1.800 y 2.500 dólares

Agentes de OpenAI se coordinan en un foro wiki alemán para eludir el control de sus creadores

Cómo tener internet durante un vuelo incluso usando el famoso Modo Avión: y a veces gratis

Unión Europea propone una alianza digital con Colombia apoyada en 3.000 millones de euros y 43 empresas tecnológicas

Envíos de tarjetas de video repuntan en el segundo trimestre de 2026, pese a debilidad en ventas de computadoras

ENTRETENIMIENTO

La hermana de Dolly Parton revela cómo vive su familia el duelo tras su muerte

La hermana de Dolly Parton revela cómo vive su familia el duelo tras su muerte

Carmen Electra cuenta cómo fue preparar su nueva sesión para Playboy a 30 años de su debut en la revista: “No puedes respirar”

La respuesta de Studio Ghibli al furor por las imágenes creadas con inteligencia artificial

“Me entristeció la forma en que fue recibido”, admitió Sandra Bullock al recordar el estreno de “Practical Magic” en 1998

De plomero al éxito masivo en Onlyfans: Andy Lee ofrece cursos a otros hombres para crecer en la plataforma

MUNDO

Los rebeldes hutíes atacaron instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, cerca de la frontera con Yemen

Los rebeldes hutíes atacaron instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, cerca de la frontera con Yemen

Tensión en Irán: la amenaza de grupos armados internos rebeldes que enfrenta el régimen de Teherán

El fiscal general de Ucrania presentó su renuncia en medio del escándalo por una red de sobornos y lavado de dinero

El misterio del gato leopardo de Tsushima: un estudio identificó un rasgo insólito en este felino en peligro de extinción

El régimen de Corea del Norte amenazó con una respuesta militar “más poderosa” ante los ejercicios de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón