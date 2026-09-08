Cuba calcula en USD 8,083.3 millones el impacto del embargo de Estados Unidos en el último año

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en La Habana, Cuba, el 22 de octubre de 2025. REUTERS/Norlys Pérez/Foto de archivo

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Cuba cifró en USD 8,083.3 millones el costo del embargo de Estados Unidos entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, según el informe que presentará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reclamar el levantamiento de las sanciones. La cifra es 7% superior a la del período anterior.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, presentó los datos este lunes durante una conferencia de prensa en La Habana. La exposición acompañó la difusión del documento titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

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Según informó la agencia EFE, el texto formará parte de la resolución anual que la isla eleva ante la ONU para solicitar el fin de las medidas estadounidenses.

El costo acumulado desde el inicio del embargo

Rodríguez sostuvo que el costo acumulado del embargo desde su inicio asciende a más de USD 178,700.5 millones a precios corrientes. El funcionario indicó que esa estimación tuvo un incremento del 4.7% durante el último período analizado.

La cancillería cubana suele divulgar anualmente una estimación sobre las consecuencias económicas de las restricciones estadounidenses. La Habana denomina “bloqueo” a esa política y considera que afecta las posibilidades de comercio, financiamiento e importación del país.

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A silhouette view of Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez as he speaks during a press conference in Havana as the island launches its annual campaign for a United Nations resolution condemning the U.S. trade embargo on Cuba, Havana, Cuba September 17, 2025. REUTERS/Norlys Perez

El canciller indicó que el informe solo incorporó el primer mes de los efectos de las restricciones energéticas que, según afirmó, Estados Unidos decretó el 29 de enero. A su juicio, el impacto de esas disposiciones superaría los datos incluidos en el documento.

“Los daños en estos meses multiplican los daños que se produjeron en el periodo tratado”, afirmó Rodríguez durante la comparecencia.

Los efectos que el régimen cubano atribuye a las sanciones

El ministro puso el foco en las consecuencias que, según el régimen cubano, tienen las sanciones sobre la población. Citó dificultades en áreas como la salud pública, el transporte y el abastecimiento de bienes esenciales.

“El bloqueo no castiga a un Gobierno. Castiga a la vida cotidiana de un pueblo”, expresó el titular de Exteriores.

Las autoridades cubanas sostienen que las restricciones limitan la capacidad del país para comprar insumos, acceder a financiamiento internacional y contratar servicios de transporte marítimo. Rodríguez también señaló que las sanciones contra funcionarios, empresas y entidades extranjeras con negocios en la isla han profundizado las dificultades económicas.

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Entre otros puntos, el canciller mencionó las complicaciones para importar mercancías ante las reticencias de compañías navieras. El texto difundido por EFE señaló además que algunas cadenas hoteleras españolas, como Meliá e Iberostar, dejaron de operar en Cuba en este escenario.

Crisis de agua en Cuba

El contexto de tensión con Estados Unidos y la crisis interna

La presentación del informe ocurrió en un contexto de tensión entre el régimen de Cuba y Estados Unidos. El cable de EFE indicó que Washington no descartó una intervención militar y que el presidente Donald Trump amenazó en distintas oportunidades con tomar la isla.

Cuba atraviesa, además, una crisis económica que se extiende desde hace seis años. El Gobierno atribuye parte de la situación a los efectos de la pandemia de covid-19, mientras que diversos análisis también apuntan a problemas estructurales y a fallas en el diseño y la aplicación de políticas monetarias y económicas internas.

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Los cortes eléctricos se convirtieron en una de las expresiones más visibles de ese deterioro. En La Habana, los apagones pueden superar las 24 horas, mientras otras zonas del país registran interrupciones del servicio durante varios días.

La Asamblea General de la ONU debate cada año una resolución impulsada por Cuba que pide el levantamiento del embargo. Aunque esos textos no son vinculantes, suelen contar con un respaldo mayoritario. La próxima votación está prevista para el 28 de octubre.

El embargo entró formalmente en vigor el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 3447, que prohibió el comercio con Cuba.

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