La ronda, según un comunicado de prensa oficial, fue dirigida por una firma de capital de riesgo con sede en París, Korelya Capital. El Galaxy Digital de Mike Novogratz, Macquarie Capital, Dentsu Inc., Armat Group y otros también participaron en la ronda de financiamiento de la Serie C para la empresa cripto de San Francisco.

Greg Revenu, Socio Gerente de Bryan, Garnier & Co, un banco de inversión con sede en Europa, que también es el Asesor Financiero Único y Agente de Colocación para la financiación de BitFury, destacó que la última inversión marca la "institucionalización global" de la industria de la cadena de bloques.