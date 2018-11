Pregunta: cuando hay un intercambio de intercambio, ¿afecta a todo el mercado o es solo una percepción dañada para ese intercambio en particular?

GUY HIRSCH: Hasta cierto punto. Creo que se suma a la noción entre algunas personas de que la industria aún no está madura y tal vez no sea tan segura como otras instituciones de depósito. Pero, por otro lado, veo muchos movimientos positivos, tanto en el sentimiento como en la capacidad sobre la confianza. Lo que quiero decir con eso, vemos en la investigación patentada que estamos haciendo que la confianza en los intercambios está creciendo con el tiempo. En algunos casos, está suprimiendo la confianza en otras instituciones más tradicionales. Ese es un desarrollo muy saludable.

Luego, por otro lado, tienes desarrollo en capacidad. Lo que quiero decir con eso es que en eToro, estamos invirtiendo mucho en seguridad cibernética, en gran medida en la protección física de las billeteras físicas, y comenzamos a explorar, y creo que la industria está haciendo eso, también, mecanismos para cubrir el riesgo, Entonces seguro contra fraude, robo, piratería, daño físico, cosas de esa naturaleza. Siempre habrá esa tensión entre quienes tienen malas intenciones y tratan de hackear estos sistemas y los buenos.

Solo necesitamos estar siempre un paso por delante de ellos, y creo que, por ahora, al menos en eToro, nunca hemos experimentado un hackeo. Estamos muy orgullosos de eso. Creo que la industria en su conjunto está invirtiendo muchos recursos para asegurarnos de que nuestros intercambios y nuestro sistema, cartera, etc., sean cada vez más, y más, y más seguros. Creo que al final del día, la gente verá que es un entorno mucho más seguro que, quizás, la institución tradicional.