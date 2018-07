Whale. Hash. To the moon. El lenguaje del universo bitcoin también es criptográfico. Al menos así se siente para alguien que está recién iniciándose en el mundo cripto. Navegar por Reddit, foros, grupos de Telegram o páginas de bitcoin en las redes sociales puede marear a cualquier mortal que no conoce los términos que usan los entusiastas de la tecnología blockchain.