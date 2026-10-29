Aumenta a cuatro la cifra de fallecidas por vuelco de autobús en Costa Rica: mujer de 72 años murió en hospital de San José

El vuelco de un autobús en Sarapiquí dejó cuatro mujeres fallecidas, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial este jueves 29 de octubre.

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El trágico accidente de un autobús ocurrido en Horquetas de Sarapiquí, Costa Rica, sumó una cuarta víctima mortal, luego de que las autoridades confirmaran el fallecimiento de Ana García Abarca, de 72 años, quien había sido trasladada al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, debido a las lesiones sufridas durante el vuelco.

La información fue confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que actualizó el balance de víctimas del accidente registrado durante la mañana del miércoles 28 de octubre, cuando un autobús que transportaba a un grupo de adultos mayores se volcó sobre la ruta nacional 4, en el sector de Chiripa de Río Frío, en Horquetas de Sarapiquí, provincia de Heredia.

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Con la muerte de García, cuatro mujeres de entre 62 y 72 años han perdido la vida como consecuencia de este accidente, que también dejó decenas de personas heridas y provocó una amplia movilización de los cuerpos de emergencia.

Identifican a las cuatro mujeres fallecidas

Las autoridades judiciales identificaron a las víctimas como Isabel Brenes Mora, de 62 años; Ramona Ruiz, de 70 años; Marina Castro Salas, de 69 años; y Ana García Abarca, de 72 años.

De acuerdo con los reportes del OIJ, Brenes falleció en el lugar del accidente, donde quedó prensada dentro de la unidad. Por su parte, Ruiz, de nacionalidad nicaragüense, perdió la vida mientras era trasladada en ambulancia hacia el Hospital de Guápiles.

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La tercera víctima, Castro, murió en el Hospital de Guápiles, centro médico al que había ingresado después del vuelco.

La cuarta fallecida, García, había sido trasladada hasta San José para recibir atención especializada. Sin embargo, las heridas que sufrió durante el accidente provocaron su fallecimiento en el Hospital Calderón Guardia.

Víctimas fallecidas en el vuelco del autobús en Costa Rica

Adultos mayores viajaban hacia aguas termales en La Fortuna

El accidente se produjo aproximadamente a las 7:55 a. m. del miércoles, cuando el autobús que transportaba a un grupo de adultos mayores se volcó en las cercanías del restaurante Palmitour, sobre la ruta nacional 4, que comunica la región de Sarapiquí con la ruta 32.

Los pasajeros habían salido de Anita Grande de Jiménez, en Pococí, alrededor de las 6:00 a. m., con destino a un balneario de aguas termales en La Fortuna de San Carlos.

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Lo que debía ser una jornada recreativa terminó en una emergencia de grandes proporciones, cuando el vehículo se salió de la vía y terminó volcado a un costado de la carretera.

Las circunstancias exactas que provocaron que el conductor perdiera el control del autobús todavía no han sido esclarecidas por las autoridades.

La magnitud del accidente obligó a desplegar un importante operativo de rescate en el que participaron integrantes de la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de primera respuesta.

Al llegar al sitio, los equipos encontraron a varios pasajeros atrapados dentro de la unidad, mientras otros habían conseguido salir o estaban siendo auxiliados por personas que se encontraban en las cercanías.

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Cruz Roja atendió a 54 personas durante la emergencia

La Cruz Roja Costarricense confirmó que sus equipos atendieron a 54 personas durante el operativo desplegado en Sarapiquí, una emergencia que requirió la participación de aproximadamente 70 cruzrojistas y 29 ambulanciasprocedentes de diferentes regiones del país.

En su balance inicial, la institución reportó siete pacientes en condición crítica, 32 en condición urgente y 13 personas que no requirieron traslado a centros médicos.

Los heridos fueron movilizados hacia distintos establecimientos de salud, entre ellos el Hospital de Guápiles, el Hospital de San Carlos y el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, además de clínicas de la región.

Durante el operativo, cuatro personas permanecieron prensadas dentro del autobús, por lo que los rescatistas tuvieron que utilizar herramientas especializadas para liberarlas.

El autobús transportaba a un grupo de adultos mayores que viajaban desde Pococí hacia las aguas termales de La Fortuna de San Carlos, cuando ocurrió el vuelco.

Autobús tenía permiso para transportar estudiantes y no para realizar excursiones

Mientras las autoridades judiciales investigan las circunstancias del vuelco, el Consejo de Transporte Público (CTP) abrió una investigación de oficio contra la empresa Transportes Transpal de Guápiles, responsable de la unidad involucrada.

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De acuerdo con la información confirmada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el vehículo tenía un permiso de operación vigente, pero únicamente para el transporte de estudiantes, y no para el servicio de excursión que realizaba al momento del accidente.

La institución también indicó que el autobús mantenía la revisión técnica vehicular de Dekra al día, una póliza activa del Instituto Nacional de Seguros (INS) y se encontraba dentro del período de vida útil permitido.