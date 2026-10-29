Tragedia en Costa Rica: tres mujeres mueren tras vuelco de autobús que trasladaba adultos mayores a una excursión

Tres mujeres de 62, 69 y 70 años murieron tras el vuelco de un autobús que transportaba a un grupo de adultos mayores hacia La Fortuna de San Carlos. Crédito: Bomberos Costa Rica

Guardar

Una excursión que prometía ser un día de descanso y recreación terminó en tragedia este miércoles 28 de octubre, luego de que un autobús que transportaba a un grupo de adultos mayores se volcara en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, provocando la muerte de tres mujeres de 62, 69 y 70 años, además de dejar decenas de personas heridas.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 7:55 de la mañana, sobre la ruta nacional 4, específicamente en el sector conocido como La Chiripa de Río Frío, unos 400 metros del restaurante Palmitour, en una carretera que comunica la zona de Sarapiquí con la ruta 32.

PUBLICIDAD

El vehículo transportaba a 54 personas, quienes participaban en una excursión organizada por vecinos de Jiménez, Suerre y otras comunidades de Pococí, con destino a las aguas termales de La Fortuna de San Carlos.

Sin embargo, el viaje terminó abruptamente cuando el conductor aparentemente perdió el control del autobús, que se salió de la carretera, golpeó una estructura de concreto y terminó volcado sobre uno de sus costados.

El impacto provocó que varios pasajeros quedaran atrapados dentro de la unidad, mientras otros resultaron con lesiones de consideración.

El accidente ocurrió a las 7:55 a. m. del 28 de octubre, sobre la ruta nacional 4, en el sector de La Chiripa de Horquetas de Sarapiquí. Crédito: Cruz Roja Costarricense

OIJ identifica a las tres mujeres fallecidas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que las víctimas mortales fueron tres adultas mayores, identificadas con los apellidos Brenes, Ruiz y Castro.

La primera víctima fue identificada como Isabel Brenes Mora, de 62 años, quien falleció en el lugar del accidente después de quedar atrapada dentro de la estructura del autobús.

PUBLICIDAD

La segunda corresponde a una mujer de apellido Ruiz, de 70 años y nacionalidad nicaragüense, quien murió mientras era trasladada en ambulancia hacia el Hospital de Guápiles.

Horas después, las autoridades judiciales confirmaron una tercera muerte. Se trata de una mujer de apellido Castro, de 69 años, quien falleció en el Hospital de Guápiles debido a las complicaciones derivadas de las lesiones sufridas durante el vuelco.

Más de 50 personas atendidas y un amplio despliegue de rescate

La magnitud del accidente obligó a desplegar un importante operativo de emergencia, con participación de la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos y personal de diferentes centros médicos.

La Cruz Roja informó que atendió a 54 personas, de las cuales siete fueron clasificadas inicialmente en condición crítica y 32 en condición urgente. Otras 13 personas no requirieron traslado hospitalario.

PUBLICIDAD

Para responder a la emergencia se movilizaron aproximadamente 29 ambulancias y 70 cruzrojistas, incluidos médicos, enfermeros, paramédicos, socorristas y rescatistas procedentes de distintas regiones del país.

Los heridos fueron trasladados a centros como el Hospital de Guápiles, Hospital San Vicente de Paúl, Hospital San Carlos y las clínicas de Puerto Viejo de Sarapiquí y Río Frío.

Durante las labores de rescate, cuatro personas tuvieron que ser liberadas con equipo especializado, después de quedar prensadas dentro del autobús.

Los bomberos también atendieron un derrame de combustible provocado por el accidente, mientras los equipos de emergencia trabajaban para sacar a los ocupantes de la unidad.

PUBLICIDAD

La Cruz Roja Costarricense movilizó 29 ambulancias y aproximadamente 70 socorristas para atender a los pasajeros que resultaron afectados por el accidente. Crédito: Cruz Roja Costarricense

Sobrevivientes relatan los momentos de angustia

Uno de los testimonios divulgados por Teletica corresponde a Elder Cerdas Barrantes, integrante del grupo que viajaba hacia La Fortuna.

El sobreviviente relató que el autobús realizó una maniobra repentina antes de salirse de la carretera y que, después del vuelco, varios pasajeros comenzaron a pedir ayuda.

“En ese momento todo fue rapidísimo”, explicó Cerdas, quien también contó que algunos ocupantes lograron abandonar el vehículo por una abertura de ventilación.

Autobús tenía permiso para transportar estudiantes

Uno de los aspectos que ahora está bajo investigación es la situación administrativa del vehículo involucrado.

Según confirmó el Consejo de Transporte Público (CTP), el autobús perteneciente a Transportes Transpal, empresa de Guápiles, contaba con un permiso vigente para transporte de estudiantes, pero no estaba autorizado para prestar el servicio de excursión en la ruta donde ocurrió el accidente.

PUBLICIDAD

La institución aclaró que la unidad mantenía al día la revisión técnica vehicular de Dekra y la póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Ante estos hallazgos, el CTP abrió una investigación de oficio contra la empresa, cuyos resultados serán trasladados a su Junta Directiva.

El OIJ investiga las causas del vuelco, mientras las autoridades revisan una huella de frenado y las circunstancias que provocaron que el vehículo terminara sobre uno de sus costados. Crédito: Cruz Roja Costarricense

Investigan qué provocó el vuelco

Las autoridades también buscan determinar por qué el conductor perdió el control de la unidad.

De acuerdo con testimonios recogidos, el autobús habría golpeado una alcantarilla antes de volcarse. En la carretera quedó una huella de frenado de aproximadamente 20 metros, que forma parte de los elementos examinados por los investigadores.

Por ahora, no existe una causa oficialmente confirmada del accidente.

La peligrosidad del tramo volvió a generar preocupación horas después, cuando otro vehículo pesado se salió de la carretera en el mismo sector, aunque su conductor fue reportado estable.

PUBLICIDAD

El OIJ y las autoridades de tránsito continúan las diligencias para determinar las circunstancias del accidente que convirtió una excursión de adultos mayores en una tragedia.